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США и Европа установили конец августа крайним сроком сделки по Ирану

США и Европа установили конец августа крайним сроком сделки по Ирану США, Великобритания, Германия и Франция договорились установить конец августа в качестве крайнего срока заключения ядерной сделки с Ираном, в противном случае Тегеран "столкнется с жесткими санкциями".
Другие страны
16 июля 2025 г. 03:09
США и Европа установили конец августа крайним сроком сделки по Ирану

США, Великобритания, Германия и Франция договорились установить конец августа в качестве крайнего срока заключения ядерной сделки с Ираном, в противном случае Тегеран "столкнется с жесткими санкциями".

Как передает Report, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на три источника.

По данным собеседников издания, госсекретарь США Марко Рубио и министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании в ходе телефонного разговора в понедельник договорились установить конец августа в качестве крайнего срока достижения ядерной сделки с Ираном. Как указали источники, в обратном случае три европейские страны планируют запустить механизм, который возобновит действие санкций Совета Безопасности ООН, снятых на основании договоренностей 2015 года.

В 2015 году Иран, Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), положив конец кризису, начавшемуся в 2002 году из-за обвинений Запада в разработке Тегераном ядерного оружия. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановил все американские санкции против Ирана. В ответ в 2020 году исламская республика заявила о сокращении своих обязательств по СВПД и ограничении доступа инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ядерные объекты страны.

Представители Ирана и США с апреля по май 2025 года провели пять раундов консультаций по ядерной программе. Переговорный процесс был заморожен из-за начала 13 июня 12-дневной военной операции Израиля и американских ударов по иранским ядерным объектам. Одновременно переговоры с исламской республикой вели представители Великобритании, Германии и Франции.

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