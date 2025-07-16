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Генсек НАТО пригрозил трем странам санкциями за торговлю с Россией

Генсек НАТО пригрозил трем странам санкциями за торговлю с Россией Бразилия, Китай и Индия рискуют столкнуться со вторичными санкциями, если не прекратят торговлю с Россией.
Другие страны
16 июля 2025 г. 02:13
Генсек НАТО пригрозил трем странам санкциями за торговлю с Россией

Бразилия, Китай и Индия рискуют столкнуться со вторичными санкциями, если не прекратят торговлю с Россией.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

"Я призываю эти три страны, особенно если вы сейчас живете в Пекине или Дели или являетесь президентом Бразилии, обратить на это внимание, поскольку это может очень сильно ударить по вам", — сказал Рютте.

Генсек НАТО также подчеркнул, что Европа приложит все усилия, выделив необходимые средства, чтобы обеспечить Украине наилучшую позицию на мирных переговорах.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал ввести 100-процентные пошлины против России и ее торговых партнеров, если мирное соглашение по Украине не удастся достигнуть за 50 дней.

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