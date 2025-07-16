Axios: Израиль пообещал прекратить атаки на военные объекты Сирии

Израиль пообещал прекратить атаки на сирийские военные объекты 15 июля после соответствующей просьбы администрации президента США Дональда Трампа.

Израиль пообещал прекратить атаки на сирийские военные объекты 15 июля после соответствующей просьбы администрации президента США Дональда Трампа.

Как передает Report , об этом сообщил корреспондент портала Axios в соцсети Х.

По его информации, сирийское правительство заранее уведомило Израиль об отправке танков в район Эс-Сувейда, подчеркнув, что это было сделано с целью восстановления порядка в регионе.

Напомним, что столкновения вспыхнули в южной провинции Эс-Сувейда 13 июля. В ходе ожесточенных перестрелок погибли по меньшей мере 46 друзов, 28 бедуинов и 4 других мирных жителя. Потери правительственных сил, направленных из Дамаска на юг для прекращения конфликта, составили 18 бойцов.

Власти ввели в Эс-Сувейде комендантский час, войска МВД и Минобороны переходного правительства провели операцию по зачистке центральной части города и выбили оттуда отряды самообороны. Шейхи друзской общины приветствовали ввод правительственных сил в Эс-Сувейду, призвав местных бойцов "прекратить сопротивление и сдавать оружие властям".