Трамп: Первые поставки Киеву ЗРК Patriot по сделке с НАТО уже начались

Президент США Дональд Трамп утверждает, что первые поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot в рамках сделки с НАТО об оружии для Украины.
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"Их уже поставляют. Они поставляются из Германии, а затем заменяются Германией. И во всех случаях США получают платежи в полном объеме", - сказал он.
По словам Трампа, в Украине не будет американских военных.
"У нас не будет солдат на территории боевых действий [в Украине]", - сказал он.
Президент США также отметил, что не считает необходимым срочно проводить очередной раунд переговоров с Тегераном по ядерной программе Ирана.
"Они (власти Ирана - ред.) хотели бы вести переговоры. Я не спешу вести переговоры, поскольку мы уничтожили их ядерный объект", - сказал Трамп.