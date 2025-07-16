Трамп: Первые поставки Киеву ЗРК Patriot по сделке с НАТО уже начались

Президент США Дональд Трамп утверждает, что первые поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot в рамках сделки с НАТО об оружии для Украины.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что первые поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot в рамках сделки с НАТО об оружии для Украины.

Как передает Report , об этом он заявил журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

"Их уже поставляют. Они поставляются из Германии, а затем заменяются Германией. И во всех случаях США получают платежи в полном объеме", - сказал он.

По словам Трампа, в Украине не будет американских военных.

"У нас не будет солдат на территории боевых действий [в Украине]", - сказал он.

Президент США также отметил, что не считает необходимым срочно проводить очередной раунд переговоров с Тегераном по ядерной программе Ирана.

"Они (власти Ирана - ред.) хотели бы вести переговоры. Я не спешу вести переговоры, поскольку мы уничтожили их ядерный объект", - сказал Трамп.