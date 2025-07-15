Индонезия в рамках торговой сделки закупит у США энергоресурсы на $15 млрд

Индонезия предоставила США полный доступ к своему рынку.

Индонезия предоставила США полный доступ к своему рынку.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"У нас есть полный доступ к Индонезии - ко всему. Как вам известно, Индонезия обладает мощными позициями в производстве меди, но у нас будет полный доступ ко всем секторам, и мы не будем платить никаких тарифов", - сказал журналистам американский лидер.

Он также добавил, что товары из Индонезии при ввозе в США будут облагаться пошлиной в размере 19%.

"Индонезия в рамках торговой сделки закупит у США энергоресурсы на $15 млрд, сельхозпродукцию на $4,5 млрд и 50 самолетов Boeing", - уточнил Трамп.