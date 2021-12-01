Иран планирует нарастить нефтедобычу до 5 млн б/с

Иран не отказался от планов по увеличению нефтедобычи до более чем 5 млн баррелей в сутки, несмотря на отсутствие прогресса в переговорах с мировыми державами по всеобъемлющей ядерной сделке 2015 года.

Иран не отказался от планов по увеличению нефтедобычи до более чем 5 млн баррелей в сутки, несмотря на отсутствие прогресса в переговорах с мировыми державами по всеобъемлющей ядерной сделке 2015 года.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на управляющего директора Национальной иранской нефтяной компании.

«Имеются планы по увеличению добычи нефти до более чем 5 млн баррелей в сутки», — рассказал Мохсен Ходжастехмехр агентству IRNA накануне нового раунда переговоров по ядерной программе в Вене, который начался 30 ноября после 5-месячной паузы.

Западные дипломаты предупреждают, что время для сделки истекает, поскольку Иран добился серьезных успехов в своей программе обогащения урана после того, как США вновь ввели санкции в отношении Исламской республики Иран (ИРИ). Страна неоднократно заявляла, что ее ядерная программа носит мирный характер. ИРИ также настаивала на том, чтобы США сделали первый шаг и сняли санкции еще до того, как Тегеран согласится пойти на какие-либо уступки сторонам, подписавшим Совместный всеобъемлющий план действий, широко известный как ядерная сделка с Ираном.

Санкции США, вновь введенные администрацией Трампа, были нацелены на нефтяную промышленность Ирана из-за ее жизненно важного значения для экономики ИРИ и привели к существенному снижению нефтедобычи. Они так и не достигли цели администрации по снижению добычи нефти в Иране до нуля, в основном из-за Китая, который оставался крупным покупателем иранской нефти вопреки американским санкциям.

Теперь Тегеран планирует иметь производственную мощность в 4 млн баррелей в сутки к концу текущего иранского года, который завершится в марте 2022 года, сказал Ходжастехмехр. В более ранних сообщениях высокопоставленные иранские официальные лица заявили, что Тегеран хочет получить новую версию ядерной сделки до конца текущего года.

Между тем, Тегеран дал понять, что приветствует иностранные инвестиции в свою нефтяную промышленность. Фактически пару месяцев назад министр нефти Джавад Овджи заявил, что правительство разрабатывает планы по привлечению около 145 млрд долларов США новых инвестиций — как внутренних, так и иностранных — в свою нефтегазовую промышленность в течение следующих восьми лет.

Напомним, что 29 ноября Иран и шесть мировых держав согласились возобновить переговоры о реанимации ядерной сделки с Ираном. Предыдущий этап переговоров завершился в июне, после того как президентом ИРИ был избран член Ассоциации воинствующего духовенства Ибрагим Раиси.