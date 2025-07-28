Google не предупредил 10 млн человек о землетрясении в Турции

Google признал, что его система раннего оповещения о землетрясениях не смогла точно предупредить людей во время разрушительного землетрясения в Турции в 2023 году.

Google признал, что его система раннего оповещения о землетрясениях не смогла точно предупредить людей во время разрушительного землетрясения в Турции в 2023 году.

Как передает Report, об этом сообщили BBC в компании Google.

По оценкам, около 10 млн человек, находившихся в радиусе 158 километров от эпицентра, могли бы получить самое высокое предупреждение от Google – "Примите меры", которое дало бы до 35 секунд на поиск укрытия. Однако такое уведомление получили лишь 469 человек.

Как сообщили в компании, около полумиллиона пользователей получили менее серьезное предупреждение, предназначенное для легких толчков. Оно не сопровождается громким сигналом и не отключает режим "Не беспокоить".

Хотя ранее Google утверждал, что система "показала себя хорошо", теперь признано, что сила первого толчка была недооценена - вместо магнитуды 7,8 система зафиксировала 4,5–4,9.

Система Android Earthquake Alerts (AEA), которая работает на Android-устройствах (в Турции их более 70%), должна была сработать в 4:17 утра - в момент, когда большинство людей спало. Поскольку землетрясения распространяются по земле относительно медленно, можно отправить предупреждение. Только серьезное предупреждение "Примите меры", при котором на телефоне пользователя включается громкий звуковой сигнал, могло бы разбудить пользователей и спасти жизни, но этого не произошло.

Второе крупное землетрясение, произошедшее позже в тот же день, также было недооценено, поскольку на этот раз система отправила оповещения "Примите меры" на 8 158 телефонов и "Будьте в курсе" чуть менее чем 4 млн пользователей. После землетрясения исследователи Google изменили алгоритм и снова смоделировали первое землетрясение. На этот раз система сгенерировала 10 млн серьезных предупреждений и еще 67 млн предупреждений для тех, кто живет дальше от эпицентра.

Google подчеркивает, что его система - лишь дополнение к государственным системам раннего оповещения, однако ученые выражают обеспокоенность тем, что некоторые страны могут начать чрезмерно полагаться на еще не до конца протестированные технологии.

Жертвами двух разрушительных землетрясений на юго-востоке Турции, произошедших 6 февраля 2023 года, стали более 55 000 человек, свыше 100 000 получили ранения.