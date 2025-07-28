Роналду повлиял на решение Жоау Феликса перейти в саудовский клуб

Звездный нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду повлиял на решение 25-летнего нападающего "Челси" Жоау Феликса перейти в саудовский клуб.

Звездный нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду повлиял на решение 25-летнего нападающего "Челси" Жоау Феликса перейти в саудовский клуб.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Foot Mercato.

По данным источника, 40-летний футболист назвал главным аргументом то, что за 40-50 матчей в сезоне португальцы смогут лучше сыграться и понимать друг друга на поле. Это должно помочь лучше выступить на предстоящем чемпионате мира-2026, когда футболисты будут выступать за национальную команду Португалии.

Напомним, ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что первоначальная стоимость трансфера Феликса составит € 30 млн, однако с учетом бонусов эта сумма может вырасти до € 50 млн.