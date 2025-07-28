Иордания и ОАЭ сбросили 25 тонн гумпомощи для сектора Газа

Иордания совместно с ОАЭ сбросила с воздуха 25 тонн гуманитарной помощи для сектора Газа.

Иордания совместно с ОАЭ сбросила с воздуха 25 тонн гуманитарной помощи для сектора Газа.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении иорданских вооруженных сил.

Отмечается, что в воскресенье вооруженные силы Иордании совершили три сброса гуманитарной и продовольственной помощи в сектор Газа, один их них был совершен вместе с ОАЭ.

"Сбросы были совершены при помощи самолетов C-130 иорданских королевских ВВС и ВВС ОАЭ, доставивших 25 тонн продовольственной и гуманитарной помощи", - заявила иорданская армия.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о возобновлении сбросов гумпомощи жителям Газы. ЦАХАЛ заявил, что с воздуха были сброшены мука, сахар и консервы.