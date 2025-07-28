В Сирии пройдут первые парламентские выборы после падения режима Башара Асада

Сирия проведет свои первые парламентские выборы при новых органах власти ближайшей осенью.

Сирия проведет свои первые парламентские выборы при новых органах власти ближайшей осенью.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство SANA, об этом заявил председатель Высшей комиссии по выборам в Народное собрание Мухаммед Таха аль-Ахмад.

По его словам, выборы в новое народное собрание пройдут с 15 по 20 сентября. Среди основных изменений — "увеличение числа парламентских мест со 150 до 210 с перераспределением на основе переписи населения 2011 года". Из них 70 членов будут назначаться непосредственно президентом. Аль Ахмад также подчеркнул, что "кандидаты, поддерживающие группы, считающиеся преступными, или способствующие разжиганию межконфессиональной или этнической розни в стране, не будут допущены к выборам".

Комиссия также заверила, что выборы будут проходить под наблюдением гражданского общества и международных организаций, и что списки избирателей и результаты выборов можно будет оспорить.