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Bloomberg подсчитал возможный ущерб мировой экономике из-за пошлин Трампа

Bloomberg подсчитал возможный ущерб мировой экономике из-за пошлин Трампа К 2027 году из-за введения президентом США Дональдом Трампом пошлин мировая экономика может потерять $2 трлн по сравнению с докризисным сценарием.
Другие страны
28 июля 2025 г. 06:59
Bloomberg подсчитал возможный ущерб мировой экономике из-за пошлин Трампа

К 2027 году из-за введения президентом США Дональдом Трампом пошлин мировая экономика может потерять $2 трлн по сравнению с докризисным сценарием, но в долгосрочной перспективе часть ущерба компенсируется перестройкой производственных цепочек.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК, такую оценку провел Bloomberg Economics.

"В конечном итоге пошлины могут оказаться не такими высокими, как опасались. Но по сути это налог, который засоряет механизмы глобальной торговли", - считает ведущий экономист Oxford Economics Дэниел Харенберг. Он также отметил, что подобная политика вредит инвестициям.

Bloomberg пишет, что уровень тарифов в США сейчас самый высокий с 1930-х годов и почти в шесть раз превышает тот показатель, что был в начале президентского срока Трампа. Экономисты агентства оценивают средний тариф США в 13,5% против 2,5% в прошлом году. После заключения соглашения о пошлинах с ЕС показатель вырастет до 16%.

В начале апреля Трамп объявил "День освобождения" и анонсировал зеркальные пошлины для десятков стран мира. Применять их сразу он в итоге не стал, была введена отсрочка для проведения переговоров - последний установленный крайний срок истекает 1 августа.

Некоторые страны и объединения смогли добиться заключения сделок о пошлинах. Как раз накануне, 27 июля, было объявлено о соглашении с ЕС. Оно предполагает установку базового тарифа в 15% вместо 30% для европейской продукции, при этом Брюсселю предстоит инвестировать в США $600 млрд и закупить у них энергоносители на $750 млрд.

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