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Тайфун "Ко-Мэй" накроет Шанхай в ближайшие дни

Тайфун "Ко-Мэй" накроет Шанхай в ближайшие дни Тайфун "Ко-Мэй" принесет сильные ветры и ливни в Шанхай и другие крупные соседние города 29-31 июля.
Другие страны
28 июля 2025 г. 05:57
Тайфун Ко-Мэй накроет Шанхай в ближайшие дни

Тайфун "Ко-Мэй" принесет сильные ветры и ливни в Шанхай и другие крупные соседние города 29-31 июля.

Как передает Report, об этом сообщило Метеорологическое управление Китая.

Вечером 29 июля тайфун достигнет восточной китайской провинции Чжэцзян. Портовый город Нинбо окажется на пути тайфуна. В ночь с 29 на 30 июля в Шанхае и Ханчжоу пройдут ливни, скорость ветра вблизи центра шторма составит более 20 м/с. 31 июля стихия ослабнет до тропической депрессии со скоростью ветра 15 м/с.

Сейчас тропический шторм находится в районе Окинавских островов. Он движется в северо-западном направлении. Тайфун принесет проливные дожди в провинции Чжэцзян, Цзянсу, Фуцзянь, Хунань и другие регионы Китая.

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