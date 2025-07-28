В Германии завершились спасательные работы на месте крушения поезда

Спасательные работы на месте крушения поезда в Германии завершены - об этом начале ночи сообщила прессе глава местной спасательной службы Шарлотта Циллер.

Спасательные работы на месте крушения поезда в Германии завершены - об этом начале ночи сообщила прессе глава местной спасательной службы Шарлотта Циллер.

Как сообщает Report, по последним данным, погибли три человека, более 50 получили травмы.

"По нашим сведениям, больше людей в вагонах не осталось, и всем оказана медицинская помощь", — сказала Циллер.

Катастрофа с поездом, шедшим по маршруту Зигмаринген-Ульм, произошла вечером в воскресенье.

Незадолго до катастрофы в этом месте была буря, и звучат предположения, что она размыла насыпь, из-за чего поезд и сошел с рельсов.

Но официальной информации о причинах катастрофы пока нет.

"Мы будем работать всю ночь, мы начали расследование. Сейчас на месте будут собираться вещественные доказательства, что, скорее всего, займет время до завтра или дольше", - цитирует агентство Reuters пресс-секретаря полиции Ульма Свена Франкена.

По данным агентства DPA, всего в поезде было около 100 человек.