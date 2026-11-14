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    Роналдиньо проведет первый официальный матч с 2015 года

    Футбол
    • 14 ноября, 2026
    • 08:12
    Роналдиньо проведет первый официальный матч с 2015 года

    Главный тренер "Равенны" Андреа Мандорлини сообщил, что бразилец Роналдиньо начнет ближайшую встречу команды с первых минут.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на "Би-би-си".

    При этом наставник итальянского клуба, выступающего в серии С, пока не определился, сколько времени футболист проведет на поле.

    "Он сыграет с первых минут, в этом нет никаких сомнений. Затем мы вместе решим, сколько он будет играть. Он - один из самых выдающихся игроков современности. И мы должны добиться результата. Мы всегда играем с тремя нападающими. Он будет одним из них", - приводит слова Мандорлини BBC.

    "Равенна" проведет следующий матч 15 ноября. Соперником команды станет "Форли", встреча состоится на домашнем поле клуба.

    Роналдиньо - чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии и обладатель "Золотого мяча" 2005 года. За карьеру он защищал цвета "Гремио", ПСЖ, "Барселоны", "Милана", "Фламенго", "Атлетико Минейро", "Керетаро" и "Флуминенсе".

    О завершении профессиональной карьеры бразилец объявил в январе 2018 года. Последний официальный матч он провел еще в 2015-м.

    Рональдиньо
    Ronaldinyo 2015-ci ildən bəri ilk rəsmi oyununu keçirəcək
    44 filmi
    44 filmi

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