В Средиземном море произошло землетрясение магнитудой 3,8.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD).

Эпицентр землетрясения находился в 300 километрах от побережья турецкой провинции Мугла, очаг подземных толчков залегал на глубине 10,76 км.

Напомним, что в ночные часы в Мраморном море также было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,9.