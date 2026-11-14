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    В Средиземном море произошло землетрясение

    В регионе
    • 14 ноября, 2026
    • 08:58
    В Средиземном море произошло землетрясение

    В Средиземном море произошло землетрясение магнитудой 3,8.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD).

    Эпицентр землетрясения находился в 300 километрах от побережья турецкой провинции Мугла, очаг подземных толчков залегал на глубине 10,76 км.

    Напомним, что в ночные часы в Мраморном море также было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,9.

    Землетрясение Средиземное море AFAD Турция
    Aralıq dənizində 3,8 maqnitudalı zəlzələ baş verib
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