Aralıq dənizində 3,8 maqnitudalı zəlzələ baş verib
Region
- 14 noyabr, 2026
- 08:47
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Aralıq dənizində 3,8 maqnitudalı zəlzələ baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması İdarəsi (AFAD) məlumat yayıb.
Yeraltı təkanların ocağı 10.76 km dərinlikdə qeydə alınıb.
Zəlzələnin episentri Türkiyənin Muğla sahillərindən 300 kilometr aralıda olub.
Xatırladaq ki, gecə saatlarında Mərmərə dənizində də 3,9 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.
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