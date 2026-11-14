İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Aralıq dənizində 3,8 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Region
    • 14 noyabr, 2026
    • 08:47
    Aralıq dənizində 3,8 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Aralıq dənizində 3,8 maqnitudalı zəlzələ baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması İdarəsi (AFAD) məlumat yayıb.

    Yeraltı təkanların ocağı 10.76 km dərinlikdə qeydə alınıb.

    Zəlzələnin episentri Türkiyənin Muğla sahillərindən 300 kilometr aralıda olub.

    Xatırladaq ki, gecə saatlarında Mərmərə dənizində də 3,9 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.

    Zəlzələ Türkiyə Fövqəladə Halların İdarə olunması Agentliyi (AFAD)
    В Средиземном море произошло землетрясение
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    09:44
    Azərbaycanın qadın basketbol millisi bu gün İrlandiya ilə qarşılaşacaq
    Komanda
    09:27
    Paşinyan dekabrda Rusiyaya 3 dəfə səfər etməyi planlaşdırır
    Region
    09:13
    UEFA Millətlər Liqası: Norveç Uelsi, Portuqaliya Danimarkanı qəbul edəcək
    Futbol
    09:10
    Azərbaycan neftinin qiyməti 103 dollara yaxınlaşır
    Energetika
    09:07
    Foto
    Füzulidə avtoqəza olub, 3 nəfər ölüb, 4-ü xəsarət alıb
    Hadisə
    08:47
    Aralıq dənizində 3,8 maqnitudalı zəlzələ baş verib
    Region
    08:32
    Ronaldinyo 2015-ci ildən bəri ilk rəsmi oyununu keçirəcək
    Futbol
    08:27
    SEPAH: Hörmüz boğazında daha bir neft tankeri minaya düşüb
    Region
    07:55
    ABŞ-də iki nəfərin öldüyü hadisənin səbəbkarı mühakimə olunmayacaq
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti