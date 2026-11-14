В США назвали причину масштабного сбоя в авиасообщении

Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что нестабильность в работе радиолокационной связи в центрах управления воздушным движением привела к сбою и приостановке вылетов.

Как передает Report со ссылкой на The New York Times, об этом он сказал он пресс-конференции вместе с министром внутренней безопасности Маркуэйном Маллином.

На момент распоряжения Федерального управления гражданской авиации (FAA) приостановить полеты, в воздухе находилось более 3 500 самолетов, уточнил он.

Даффи возложил вину на "невероятно устаревшую систему управления воздушным движением".

Министров спросили, могут ли они со "стопроцентной уверенностью" заявить, что сбой не стал результатом кибератаки или вышедшего из-под контроля искусственного интеллекта. "Сейчас нельзя быть уверенным ни в чем, - ответил Маллин. - Но, судя по всему, это не так".

Глава Минтранса уже несколько месяцев добивается от конгресса выделения дополнительных $30 млрд на модернизацию системы управления воздушным движением, пишет газета. Теперь, заявил он после сбоя, требуется $50 млрд.