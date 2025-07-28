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В Калифорнии рухнул в океан частный самолет, погибли трое

В Калифорнии рухнул в океан частный самолет, погибли трое В Калифорнии в районе Пасифик-Гроув потерпел крушение частный самолет, на борту которого были три человека.
Другие страны
28 июля 2025 г. 03:14
В Калифорнии рухнул в океан частный самолет, погибли трое

В Калифорнии в районе Пасифик-Гроув потерпел крушение частный самолет, на борту которого были три человека.

Как сообщает Report со ссылкой на NBC, никто из них не выжил.

Воздушное судно Beech 95-B55 Baron рухнуло в океан недалеко от маяка Пойнт-Пинос у Тихоокеанского побережья. Рейс N8796R вылетел из аэропорта Сан-Карлос и направлялся в региональный аэропорт Монтерея.

После крушения началась поисково-спасательная операция. Был привлечен вертолет береговой охраны.

В экстренных службах подтвердили, что все три человека, которые были на борту, погибли. В береговой охране сообщили, что первая жертва была обнаружена утром. Два других тела нашли днем.

Имена находившихся на борту людей не разглашаются. Причина крушения устанавливается. Обломки самолета выбросило на скалы и берег. Они будут изъяты для установления причины катастрофы.

По оценкам местных властей, самолет упал в воду примерно в 200-300 метрах от берега.

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Версия на азербайджанском языке Kaliforniyada şəxsi təyyarə okeana düşüb, üç nəfər ölüb

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