В Калифорнии рухнул в океан частный самолет, погибли трое

В Калифорнии в районе Пасифик-Гроув потерпел крушение частный самолет, на борту которого были три человека.

В Калифорнии в районе Пасифик-Гроув потерпел крушение частный самолет, на борту которого были три человека.

Как сообщает Report со ссылкой на NBC, никто из них не выжил.

Воздушное судно Beech 95-B55 Baron рухнуло в океан недалеко от маяка Пойнт-Пинос у Тихоокеанского побережья. Рейс N8796R вылетел из аэропорта Сан-Карлос и направлялся в региональный аэропорт Монтерея.

После крушения началась поисково-спасательная операция. Был привлечен вертолет береговой охраны.

В экстренных службах подтвердили, что все три человека, которые были на борту, погибли. В береговой охране сообщили, что первая жертва была обнаружена утром. Два других тела нашли днем.

Имена находившихся на борту людей не разглашаются. Причина крушения устанавливается. Обломки самолета выбросило на скалы и берег. Они будут изъяты для установления причины катастрофы.

По оценкам местных властей, самолет упал в воду примерно в 200-300 метрах от берега.