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Сестра Ким Чен Ына отвергла инициативы нового президента Южной Кореи

Сестра Ким Чен Ына отвергла инициативы нового президента Южной Кореи Влиятельная сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон - категорически отвергла предложения Сеула о возобновлении диалога, заявив, что Пхеньян "не заинтересован" ни в каких переговорах с Южной Кореей.
Другие страны
28 июля 2025 г. 06:27
Сестра Ким Чен Ына отвергла инициативы нового президента Южной Кореи

Влиятельная сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон - категорически отвергла предложения Сеула о возобновлении диалога, заявив, что Пхеньян "не заинтересован" ни в каких переговорах с Южной Кореей.

Как сообщает Report со ссылкой на Politico, это первое официальное заявление КНДР в адрес администрации нового президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна, вступившего в должность в июне.

Комментарии Ким Ё Чжон вновь свидетельствуют о том, что Северная Корея, теперь озабоченная расширением сотрудничества с Россией, не намерена в ближайшее время возвращаться к дипломатическим отношениям с Южной Кореей и США.

Несмотря на шаги, предпринятые Сеулом для разрядки напряженности - такие как прекращение трансляций через громкоговорители на границе, ограничение запуска агитационных воздушных шаров и репатриацию шести граждан КНДР, спасенных в море, - Ким Ё Чжон заявила, что Пхеньян не видит смысла в переговорах.

"Какая бы политика ни проводилась в Сеуле, какие бы предложения ни выдвигались, нас это не интересует. Нет ни причин для встречи, ни вопросов, которые стоило бы обсуждать", — цитируют ее государственные СМИ КНДР.

При этом она назвала инициативы южнокорейского президента "искренними усилиями" по нормализации отношений, однако заявила, что его политика в итоге ничем не отличается от прежних администраций. Особое недовольство вызвали предстоящие совместные учения Южной Кореи и США, которые Пхеньян традиционно рассматривает как подготовку к вторжению.

Однако эксперты считают, что Северная Корея может изменить свой курс, если посчитает, что не сможет поддерживать столь же благоприятные отношения с Россией после окончания российско-украинской войны.

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Версия на азербайджанском языке Kim Çen Inın bacısı Cənubi Koreyanın yeni prezidentinin təşəbbüslərini rədd edib

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