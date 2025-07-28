Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ обсудит ситуацию на рынке нефти

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) в понедельник проведет регулярное онлайн-заседание, на котором обсудит ситуацию на рынке нефти и параметры соглашения.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) в понедельник проведет регулярное онлайн-заседание, на котором обсудит ситуацию на рынке нефти и параметры соглашения.

Как передает Report, традиционно мониторинговый комитет собирается раз в два месяца и не принимает никаких решений по судьбе сделки, но дает альянсу рекомендации относительно целесообразности корректировки параметров соглашения и созыва внеочередного собрания всех глав делегаций. Плановая общая встреча назначена на 30 ноября.

Однако восемь стран, взявших на себя обязательства по добровольным корректировкам добычи (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Казахстан, Алжир, Оман и Кувейт) могут объявить о своих действиях и без общей встречи. С апреля они стали проводить отдельные встречи раз в месяц, где принимают решение о параметрах выхода из взятых на себя дополнительных сокращений нефтепроизводства. Следующая такая встреча пройдет 3 августа. На ней будет приниматься решение о добыче восьмерки в сентябре.

ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 млн баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они постепенно, в течение 18 месяцев, увеличиваются для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки.

Напомним, что квота Азербайджана на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ на 2025 год составляет 551 тыс. б/с. В 2024 году среднесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 482 тыс. баррелей.