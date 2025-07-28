Во Франции раскритиковали сделку ЕС с США

Лидер парламентской фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен резко раскритиковала новое торговое соглашение между Евросоюзом и США.

Лидер парламентской фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен резко раскритиковала новое торговое соглашение между Евросоюзом и США.

Как сообщает Report, об этом она написала в своем аккаунте в соцсети Х.

По ее словам, торговая сделка, заключенная Урсулой фон дер Ляйен с Дональдом Трампом, представляет собой "политическое, экономическое и моральное фиаско" для Европейского союза.

"С политической точки зрения - это провал, потому что ЕС с его 27 членами добился условий хуже, чем Великобритания", - написала Ле Пен.

По ее утверждению, соглашение обязывает Евросоюз ежегодно импортировать из США сотни миллиардов евро в виде сжиженного газа и вооружений, что она назвала экономическим провалом и "капитуляцией" для французской промышленности, а также энергетического и военного сектора страны.

Ле Пен также выразила возмущение тем, что в рамках сделки были пожертвованы интересы французских фермеров ради снижения пошлин на германский автопром.