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ЕБРР: Годовой доход SOCAR превышает ВВП страны

ЕБРР: Годовой доход SOCAR превышает ВВП страны Об этом говорится в отчете Transition Report 2020-21 Европейского банка реконструкции и развития
Энергетика
12 ноября 2020 г. 16:57
ЕБРР: Годовой доход SOCAR превышает ВВП страны

В Азербайджане, Беларуси и некоторых странах Центральной Азии рабочие места на госпредприятиях составляют 30-70% рабочих мест, связанных с производством. А в странах Центральной Европы и Балтии эта доля составляет около 10%.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Transition Report 2020-21 Европейского банка реконструкции и развития (EBRD).

Кроме того, в документе говорится, что 90% мировых запасов нефти и газа, 55% нефтегазодобычи находятся под контролем национальных нефтяных компаний: "Эти компании имеют активы на несколько миллиардов долларов США, большую долю в доходах государства и десятки, сотни, а иногда и тысячи сотрудников. Например, доходы Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) превышают ВВП страны. В странах, включенных в отчет EBRD, трансферты в государственный бюджет национальных нефтяных компаний составляют 2-18% их общих доходов”.

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Версия на английском языке EBRD: SOCAR annual revenue exceeds country's GDP
Версия на азербайджанском языке EBRD: SOCAR-ın illik gəliri ölkənin ÜDM-ini belə üstələyir

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