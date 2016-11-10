BP-Azerbaijan: Поиск пропавшего лица продолжается

10 ноября, 2016 15:27

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Поиски без вести пропавшего 8 ноября работника бурового подрядчика платформы “Глубоководный Гюнешли” продолжаются. Об этом сообщила Report Тамам Баятлы, глава пресс-службы BP-Azerbaijan -оператора блока месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). “Мы продолжаем тесное сотрудничество с правительственными структурами, соответствующими правоохранительными органами и буровым подрядчиком, работником которого являлось пропавшее лицо”, - добавила Т.Баятлы.