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    BP-Azerbaijan: Поиск пропавшего лица продолжается

    Компания тесно сотрудничает с правительственными структурами

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Поиски без вести пропавшего 8 ноября работника бурового подрядчика платформы “Глубоководный Гюнешли” продолжаются. 

    Об этом сообщила Report Тамам Баятлы, глава пресс-службы BP-Azerbaijan -оператора блока месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ).

    “Мы продолжаем тесное сотрудничество с правительственными структурами, соответствующими правоохранительными органами и буровым подрядчиком, работником которого являлось пропавшее лицо”, - добавила Т.Баятлы. 

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