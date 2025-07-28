Управление образования Баку провело мониторинг в средней школе, директору объявлен выговор

Управление образования города Баку провело мониторинг в полной средней школе №201.

Управление образования города Баку провело мониторинг в полной средней школе №201.

Об этом сообщили Report в Управлении.

Была проведена проверка учебно-воспитательного процесса, организации учебно-педагогической и методической работы, а также по ряду других соответствующих направлений. По результатам мониторинга был выявлен ряд недочетов.

За некачественное выполнение должностных обязанностей директору средней школы №201 города Баку Алиевой Афаг Асиф гызы был объявлен выговор. Директора предупредили, что в случае повторения подобных инцидентов в будущем к ней будут применены более строгие меры дисциплинарного взыскания.

Напомним, что некоторое время назад была распространена аудиозапись с обвинениями в злоупотреблении должностными полномочиями директора средней школы №201 Афаг Алиевой.