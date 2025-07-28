Трамп заявил, что посоветовал Нетаньяху "действовать по-другому" с ХАМАС

Трамп заявил, что посоветовал Нетаньяху "действовать по-другому" с ХАМАС

Президент США Дональд Трамп заявил, что посоветовал премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху "действовать по-другому" в борьбе с ХАМАС.

Как сообщает Report со ссылкой на SkyNews, об этом Трамп заявил перед переговорами с британским премьером Киром Стармером в гольф-клубе Тернберри в Шотландии.

Трамп заявил, что ХАМАС "полностью изменился" и не хочет освобождать примерно 20 оставшихся в живых израильских заложников, а также возвращать тела убитых, что, по его словам, "крайне несправедливо".

"Я сказал Нетаньяху, возможно, теперь вам придется действовать по-другому", - сказал Трамп.

Американский лидер также призвал к немедленному обеспечению продовольствием сектора Газа.

"Прекращение огня возможно. Его нужно прекратить", подытожил политик.