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Трамп заявил, что посоветовал Нетаньяху "действовать по-другому" с ХАМАС

Трамп заявил, что посоветовал Нетаньяху "действовать по-другому" с ХАМАС Трамп заявил, что посоветовал Нетаньяху "действовать по-другому" с ХАМАС
Другие страны
28 июля 2025 г. 16:37
Трамп заявил, что посоветовал Нетаньяху действовать по-другому с ХАМАС

Президент США Дональд Трамп заявил, что посоветовал премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху "действовать по-другому" в борьбе с ХАМАС.

Как сообщает Report со ссылкой на SkyNews, об этом Трамп заявил перед переговорами с британским премьером Киром Стармером в гольф-клубе Тернберри в Шотландии.

Трамп заявил, что ХАМАС "полностью изменился" и не хочет освобождать примерно 20 оставшихся в живых израильских заложников, а также возвращать тела убитых, что, по его словам, "крайне несправедливо".

"Я сказал Нетаньяху, возможно, теперь вам придется действовать по-другому", - сказал Трамп.

Американский лидер также призвал к немедленному обеспечению продовольствием сектора Газа.

"Прекращение огня возможно. Его нужно прекратить", подытожил политик.

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Версия на азербайджанском языке Tramp: Netanyahuya HƏMAS-la "fərqli davranmağı" məsləhət görmüşəm

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