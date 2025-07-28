В США готовят ряд законопроектов против КНР

Сенаторы от Демократической и Республиканской партий на этой неделе представят три законопроекта, призванных нарастить давление на Китай.

Сенаторы от Демократической и Республиканской партий США на этой неделе представят три законопроекта, призванных нарастить давление на Китай.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Reuters.

"США не могут позволить себе показывать слабость перед лицом Китайской Народной Республики и той агрессии, которую она проявляет по всему миру", - заявил сенатор-демократ Джефф Меркли от штата Орегон.

В рамках одного из законопроектов предлагается запретить в США въезд нынешним и бывшим официальным лицам Китая, якобы "причастным к насильственной репатриации уйгуров". Другой законопроект направлен на поддержку стран в Латинской Америке и Карибском бассейне, "которые поддерживают официальные дипломатические отношения с Тайванем" и "другие шаги по углублению координации с Тайбэем". Третий документ "направлен на борьбу с транснациональными репрессиями".

Агентство напоминает, что Соединенные Штаты и Китай в начале следующей недели обсудят в Стокгольме продление действующих соглашений по торговле.

"Стремление президента США Дональда Трампа сделать акцент на вопросах торговли вызвало опасения среди "ястребов" в Конгрессе. "Они переживают, что тематике безопасности будет уделяться меньше внимания", - пишет Reuters.