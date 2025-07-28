Трамп пригрозил сократить 50-дневный срок для России

Трамп заявил, что сократит установленный им срок в 50 дней на достижение договоренностей между РФ и США по Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил, что очень разочарован российским коллегой Владимиром Путиным и пригрозил сократить 50-дневный срок, установленный им на достижение договоренностей с Украиной.

Как сообщает Report со ссылкой на SkyNews, об этом Трамп заявил перед переговорами с британским премьером Киром Стармером в гольф-клубе Тернберри.

"Если бы меня не было рядом, у вас было бы шесть крупных войн", — заявил Трамп.

"У нас были обсуждения, вы [премьер Стармер] и я вели обсуждения, мы думали, что уже несколько раз урегулировали этот вопрос. А потом президент Путин выходит и начинает запускать ракеты в какой-то город, например, Киев, и убивает множество людей в доме престарелых или где-то еще", — добавил американский лидер.

Президент США подчеркнул, что очень разочарован Владимиром Путиным.

"Нам придется посмотреть, я собираюсь сократить те 50 дней, которые я ему дал, до меньшего числа, потому что я думаю, что уже знаю ответ", — добавляет он.

Ранее в начале июля Трамп угрожал суровыми тарифами примерно в 100% в отношении России, если не будет достигнуто соглашение о прекращении войны в Украине в течение 50 дней.