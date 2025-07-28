Шефчович: Мира, который был до 2 апреля, уже не существует 

Евросоюз не смог бы вернуться к условиям торговли с США, как это было до 2 апреля.
Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил комиссар ЕС по торговле Марош Шевчович на пресс конференции сегодня по итогам договоренностей по торговле между ЕС и США.
"Если кто-то думает, что мы могли бы вернуться к ситуации, которая была до 2 апреля [этот день президент США Дональд Трамп назвал "Днем освобождения" Америки и объявил о вводе невиданных с начала прошлого века тарифов на импорт товаров в страну], то это заблуждение", - заявил в Шевчович в ответ на вопрос о недовольстве некоторых лидеров стран ЕС о достигнутой договоренности.
По его словам, мир в том виде, который существовал до 2 апреля, просто ушел в небытие. "И нам нужно было приспособиться и измениться в соответствии с этими новыми условиями", - отметил он, добавив, что все страны ЕС информировались о ходе переговоров с США по тарифам.