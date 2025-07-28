Шефчович: Мира, который был до 2 апреля, уже не существует

Шефчович: Мира, который был до 2 апреля, уже не существует

Шефчович: Мира, который был до 2 апреля, уже не существует

https://images.report.az/photo/5070997f-5a3e-3cfc-8488-7cdb2c78932c.jpg https://images.report.az/photo/5070997f-5a3e-3cfc-8488-7cdb2c78932c.jpg