ЕС обвинил Temu в продаже нелегальной и опасной продукции

ЕС обвинил Temu в продаже нелегальной и опасной продукции

Европейский союз обвинил китайскую онлайн-платформу Temu в нарушении цифрового законодательства, заявив, что компания не обеспечивает должную защиту потребителей от нелегальной и потенциально опасной продукции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Al Arabia.

“Доказано, существует высокий риск того, что потребители в ЕС столкнутся с нелегальной продукцией на платформе”, - говорится в предварительном заключении Европейской комиссии.

Отчет также ссылается на эксперимент с тайным покупателем, который выявил систематическое присутствие небезопасных товаров на платформе.

Temu, вышедшая на рынок ЕС в 2023 году, уже набрала в среднем 93,7 млн активных пользователей в месяц в 27 странах блока.

Тем временем против Temu продолжается официальное расследование в рамках Закона о цифровых услугах (DSA) - ключевого нормативного акта, направленного на усиление контроля над крупнейшими интернет-компаниями.

Если нарушения будут подтверждены, Temu грозит штраф до 6% от глобального годового оборота, а также требования по устранению нарушений и корректировке бизнес-практик.