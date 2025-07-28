Спикер Милли Меджлиса: Женщины особенно уязвимы в условиях конфликтов и кризисов

16:20 В настоящее время, когда мир сталкивается с рядом конфликтов, войн и гуманитарных кризисов, женщины находятся в особенно уязвимом положении.

Сейчас, когда мир сталкивается с рядом конфликтов, войн и гуманитарных кризисов, женщины находятся в особенно уязвимом положении.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, выступая на 15-м Саммите женщин-председателей парламентов в Женеве (Швейцарская Конфедерация).

Она отметила, что во многих местах женщины страдают от насилия, перемещения, потери средств социального обеспечения, возможностей образования, здравоохранения и защиты:

"Кроме того, с годами конфликты еще больше углубляют существующее гендерное неравенство, перечеркивая достижения в области прав женщин. Женщины теряют не только физическую безопасность, но и возможность реализовать свой потенциал как полноправные участницы общественно-политической жизни".

Председатель Милли Меджлиса напомнила, что оккупация 20% территории Азербайджана Арменией в 90-х годах привела к этническим чисткам, гуманитарному кризису и вынужденному переселению около миллиона человек, более половины из которых составляли женщины и девушки. Они потеряли свои дома, семьи и чувство безопасности.

Сахиба Гафарова, также напомнив, что Азербайджан в 1918 году, опередив большинство европейских стран, предоставил женщинам право голоса, заявила, что наша страна привержена обеспечению прав женщин и их активному участию во всех сферах общественной жизни. По ее словам, это касается и женщин - бывших беженцев и вынужденных переселенцев.

В завершение своего выступления спикер Сахиба Гафарова еще раз подчеркнула, что, несмотря на все трудности, невозможно построить устойчивый мир без участия женщин. Активное вовлечение женщин в процессы не только помогает снизить риски насилия, но и создает прочную основу для долгосрочного развития.

Отметим, что в саммите приняли участие женщины-спикеры из 29 стран, женщины-руководители ряда международных организаций, всего около 350 представителей.