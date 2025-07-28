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Хикмет Гаджиев обсудил с секретарем совета нацбезопасности Ирана вопросы двусторонней повестки

Хикмет Гаджиев обсудил с секретарем совета нацбезопасности Ирана вопросы двусторонней повестки Хикмет Гаджиев обсудил с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана развитие двусторонних отношений
Внешняя политика
28 июля 2025 г. 16:03
Хикмет Гаджиев обсудил с секретарем совета нацбезопасности Ирана вопросы двусторонней повестки

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев обсудил с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом актуальные вопросы двусторонней повестки.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, в ходе телефонного разговора Гаджиев выразил соболезнования Ирану в связи с гибелью людей во время недавней эскалации с Израилем.

Стороны также подчеркнули важность дальнейшего развития двусторонних отношений и необходимость реализации достигнутых на уровне глав государств договоренностей.

По информации СМИ, Али Акбар Ахмадиан планирует совершить визит в Азербайджан. В ходе переговоров в том числе обсуждалась подготовка к предстоящему визиту.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi ilə ikitərəfli münasibətlərin inkişafını müzakirə edib

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