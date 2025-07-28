Хикмет Гаджиев обсудил с секретарем совета нацбезопасности Ирана вопросы двусторонней повестки

Хикмет Гаджиев обсудил с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана развитие двусторонних отношений

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев обсудил с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом актуальные вопросы двусторонней повестки.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, в ходе телефонного разговора Гаджиев выразил соболезнования Ирану в связи с гибелью людей во время недавней эскалации с Израилем.

Стороны также подчеркнули важность дальнейшего развития двусторонних отношений и необходимость реализации достигнутых на уровне глав государств договоренностей.

По информации СМИ, Али Акбар Ахмадиан планирует совершить визит в Азербайджан. В ходе переговоров в том числе обсуждалась подготовка к предстоящему визиту.