Марош Шевчович: Удалось избежать торговой войны между ЕС и США

Марош Шевчович: Удалось избежать торговой войны между ЕС и США

Если бы Европа пошла на торговую войну с США, что некоторым может казаться привлекательным, это повлекло бы за собой очень серьезные последствия. С тарифом не менее 30% трансатлантическая торговля фактически остановилась бы, подвергая серьезному риску около 5 млн рабочих мест, в том числе в малых и средних предприятиях Европы.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил комиссар ЕС по торговле Марош Шевчович на пресс конференции сегодня по итогам договоренностей по торговле между ЕС и США.

По словам Шевчовича, бизнес отправил Еврокомиссии однозначный месседж: избегайте эскалации и работайте над решением.

"И я высоко ценю, что несколько бизнес-групп приветствовали контуры сделки", - заявил он.

Отвечая на вопрос об уверенности, что США и президент Трамп будут следовать достигнутым договоренностям, Шевчович отметил утвердительно.