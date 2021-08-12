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В Греции затонуло судно с 18 пассажирами

В Греции затонуло судно с 18 пассажирами Судно, на борту которого находились 18 человек, затонуло возле острова Милос в Эгейском море.
Другие страны
12 августа 2021 г. 13:42
В Греции затонуло судно с 18 пассажирами

Судно, на борту которого находились 18 человек, затонуло возле острова Милос в Эгейском море.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает греческое общественное телевидение ERT.

ЧП произошло в 16 морских милях северо-западнее Милоса, в районе дует ветер силой 4-5 баллов по шкале Бофорта.

В район происшествия направлены три патрульных катера береговой охраны, корабль ВМС Греции, вертолет ВВС, поиск ведут также находящиеся в районе суда.

Пока не известно, какое именно судно затонуло - яхта или прогулочный туристический катер.

Издание "Прото тема" пишет, что затонула 28-метровая яхта под флагом Великобритании, на ее борту были 17 человек.

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Версия на английском языке Ship with 18 passengers on board sinks off Greek coast

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