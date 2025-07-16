Белый дом проведет проверки из-за применения Байденом автопера

Белый дом намерен проанализировать десятки тысяч документов, чтобы расследовать использование бывшим президентом США Джо Байденом автопера для подписи бумаг.

Белый дом намерен проанализировать десятки тысяч документов, чтобы расследовать использование бывшим президентом США Джо Байденом автопера для подписи бумаг.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

По их сведениям, расследование возглавляет аппарат юрисконсульта Белого дома, свои действия его сотрудники координируют с министерством юстиции. Национальное управление архивов и документации уже передало им для изучения десятки тысяч документов, имеющих отношение к использованию автопера. Белый дом рассчитывает проанализировать до миллиона документов, включая служебную переписку бывшей администрации, чтобы выяснить, были ли приняты меры, гарантирующие безопасность использования автоподписи.

"[Белый дом изучает], в каких случаях экс-президент отдавал распоряжение, а в каких нет. Использование автопера законно лишь в том случае, когда президент сказал, что хочет что-либо предпринять или когда его одобрение было получено", - сказал телеканалу неназванный американский чиновник.

"Белый дом при [Дональде] Трампе намерен найти ответы на многочисленные вопросы американских граждан о том, как велись дела в Белом доме при Байдене", - заявила Fox News пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Она отметила, что Байден, будучи "наиболее некомпетентным и дряхлым президентом в истории страны" фактически "передал президентские полномочия автоперу", которое контролировали сотрудники Белого дома.

Fox News напоминает, что автоподпись стоит, в том числе на указах о помиловании, изданных в конце президентского срока Байдена. Из всех этих помилований бывший глава американской администрации собственноручно подписал лишь одно, оно касалось его сына Хантера.