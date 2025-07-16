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ВВС США получат два B-21 в 2026 году

ВВС США получат два B-21 в 2026 году Военно-воздушные силы (ВВС) США могут получить первые строевые самолеты B-21 Raider в 2026 году.
Другие страны
16 июля 2025 г. 06:17
ВВС США получат два B-21 в 2026 году

Военно-воздушные силы (ВВС) США могут получить первые строевые самолеты B-21 Raider в 2026 году.

Как передает Report, об этом пишет Air & Space Forces Magazine (ASFM).

Отмечается, что расширение производства стратегических бомбардировщиков B-21, которое заложено в бюджет ВВС на 2026 финансовый год, обеспечит существующий завод Northrop Grumman в Палмдейле, штат Калифорния.

"Служба также сообщила, что, по крайней мере, два бомбардировщика будут получены в 2026 году. Хотя они используются для испытаний, при необходимости самолеты можно быстро переоборудовать для боевых действий", — говорится в материале.

ВВС запросили 10,3 миллиарда долларов для B-21 на 2026 год. Из них 4,5 миллиарда направят на расширение производства. При этом неизвестно, насколько хотят увеличить темпы выпуска. Считается, что изначально Northrop Grumman планировала выпускать 7-8 самолетов в год.

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