В Огузе открыли родник памяти шехида Первой Карабахской войны Гарягды Байрамова

В селе Джалуд Огузского района состоялось открытие родника, построенного в память о шехиде Первой Карабахской войны Гарягды Байрамове.

В селе Джалуд Огузского района состоялось открытие родника, построенного в память о шехиде Первой Карабахской войны Гарягды Байрамове.

Как сообщает северо-западное бюро Report , в мероприятии приняли участие представители районной администрации, сельская интеллигенция, члены семей шехидов, ветераны.

Сначала память шехидов почтили минутой молчания.

Выступающие на церемонии отметили, что под руководством президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева доблестная азербайджанская армия за 44 дня восстановила территориальную целостность нашей страны. Было подчеркнуто, что героизм шехидов и ветеранов является примером для молодого поколения. Также было отмечено, что сыны Азербайджана, отдавшие свои жизни за Родину в Первой Карабахской войне, не забыты и сегодня.

Отметим, что Гарягды Хагверди оглу Байрамов, родившийся в 1973 году в селе Бязирхана Кяльбаджарского района, в 1992 году отправился на военную службу. Г. Байрамов пропал без вести 12 апреля 1993 года в боях в направлении Муровдага. Члены его семьи после оккупации Кяльбаджарского района поселились в селе Джалуд Огузского района.