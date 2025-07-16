В России будут штрафовать за использование VPN-сервисов

Комитет Госдумы РФ по государственному строительству одобрил поправку, устанавливающую штраф до 5 000 тысяч рублей (около 109 манатов - ред.) за поиск в интернете "заведомо экстремистских материалов".

Комитет Госдумы РФ по государственному строительству одобрил поправку, устанавливающую штраф до 5 000 тысяч рублей (около 109 манатов - ред.) за поиск в интернете "заведомо экстремистских материалов", в том числе с использованием VPN-сервисов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Согласно информации, поправка впишет в Кодекс РФ об административных правонарушениях новую статью 13.53 "Поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен".

Она будет относиться к "умышленному" поиску в интернете заведомо экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, и получение доступа к ним, в том числе с использованием VPN-сервисов. Эти действия будут наказываться штрафом для граждан от 3 до 5 тысяч рублей.