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Все пять человек, находившиеся на борту пропавшего в Хабаровском крае РФ Ми-8, погибли

Все пять человек, находившиеся на борту пропавшего в Хабаровском крае РФ Ми-8, погибли Вертолет, который пропал на пути из поселка Охотск Хабаровского края РФ в Магадан, обнаружен.
В регионе
16 июля 2025 г. 06:53
Все пять человек, находившиеся на борту пропавшего в Хабаровском крае РФ Ми-8, погибли

Все пять человек, которые находились на борту пропавшего в Хабаровском крае РФ вертолета Ми-8 авиакомпании "Взлет", погибли.

Как передает Report, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, авиасудно во время полета врезалось в сопку, предварительно никто не выжил.

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06:03

Вертолет, который пропал на пути из поселка Охотск Хабаровского края РФ в Магадан, обнаружен.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в оперативных службах Дальнего Востока.

Информация о состоянии находившихся на борту летательного аппарата пяти человек не приводится.

Накануне сообщалось, что вертолет Ми-8 авиакомпании "Взлет" пропал при перелете из населенного пункта Охотск в Магадан. На борту находились три члена экипажа и два техника, они летели в пункт назначения после выполнения ремонтных работ.

Росавиация прекращала поиски аппарата из-за плохих погодных условий.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın Xabarovsk diyarında itən "Mi-8" helikopteri tapılıb

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