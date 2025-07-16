Все пять человек, находившиеся на борту пропавшего в Хабаровском крае РФ Ми-8, погибли

Вертолет, который пропал на пути из поселка Охотск Хабаровского края РФ в Магадан, обнаружен.

Все пять человек, которые находились на борту пропавшего в Хабаровском крае РФ вертолета Ми-8 авиакомпании "Взлет", погибли.

Как передает Report , об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, авиасудно во время полета врезалось в сопку, предварительно никто не выжил.

Региональный СК возбудил уголовное дело за нарушение правил безопасности, повлекшее смерть двух и более людей.

06:03

Вертолет, который пропал на пути из поселка Охотск Хабаровского края РФ в Магадан, обнаружен.

Как передает Report , об этом сообщили ТАСС в оперативных службах Дальнего Востока.

Информация о состоянии находившихся на борту летательного аппарата пяти человек не приводится.

Накануне сообщалось, что вертолет Ми-8 авиакомпании "Взлет" пропал при перелете из населенного пункта Охотск в Магадан. На борту находились три члена экипажа и два техника, они летели в пункт назначения после выполнения ремонтных работ.

Росавиация прекращала поиски аппарата из-за плохих погодных условий.