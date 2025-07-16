Визовый режим между Азербайджаном и Китаем отменен

С сегодняшнего дня визовый режим между Азербайджаном и Китаем отменен.

С сегодняшнего дня визовый режим между Азербайджаном и Китаем отменен.

Как сообщает Report , отмена визового режима вступила в силу 16 июля в соответствии с "Соглашением между правительством Азербайджанской Республики и правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визового требования владельцев общегражданских паспортов", подписанным в ходе государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай.

Согласно документу, граждане Азербайджанской Республики, имеющие действительные общегражданские паспорта, и граждане Китайской Народной Республики, имеющие действительные общегражданские паспорта, освобождаются от визовых требований для въезда, выезда и транзитного проезда через территорию другой страны на срок не более тридцати (30) дней за каждую поездку и в общей сложности не более девяноста (90) дней в течение каждого периода в сто восемьдесят (180) дней.