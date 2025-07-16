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СМИ: Трамп будет бороться с Китаем "очень дружелюбно"

СМИ: Трамп будет бороться с Китаем "очень дружелюбно" Президент США Дональд Трамп во время своего выступления в Питтсбурге заявил, что будет бороться с Китаем "очень дружелюбно".
Другие страны
16 июля 2025 г. 05:05
СМИ: Трамп будет бороться с Китаем очень дружелюбно

Президент США Дональд Трамп во время своего выступления в Питтсбурге заявил, что будет бороться с Китаем "очень дружелюбно".

Как передает Report, слова американского лидера приводит агентство Reuters.

В ходе этого же выступления американский лидер высоко оценил подписанное ранее торговое соглашение с Индонезией. Трамп также заявлял, что допускает возможность заключения других торговых соглашений, в том числе с Индией, сообщает Reuters.

Индонезия в соответствии с заключенным соглашением закупит у США энергоносители и сельхозпродукцию почти на $20 млрд и 50 самолетов Boeing, сообщил до этого американский президент.

"Это историческое соглашение впервые в истории открывает для США доступ ко всему рынку Индонезии. В рамках соглашения Индонезия обязалась закупить у США энергоносители на сумму $15 млрд, американскую сельскохозяйственную продукцию на $4,5 млрд и 50 самолетов Boeing, многие из которых будут модели 777", - написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Tramp Çinlə dostcasına mübarizə aparacaq

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