Сноуден: Макрон опустился до уровня захвата заложников как способа получения доступа к личным сообщениям

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден назвал задержание в Париже сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова посягательством на право на свободу слова и унижением для Франции и всего мира.

Как передает Report , об этом Э.Сноуден написал на своей странице в соцсети "Х".

"Арест Дурова - это посягательство на базовые права человека на свободу слова и объединений. Я удивлен и глубоко опечален тем, что президент Франции Эмманюэль Макрон опустился до уровня захвата заложников как способа получения доступа к личным сообщениям. Это унижает не только Францию, но и весь мир", - говорится в публикации.