ПСЖ проиграл "Ботафого" на клубном чемпионате мира

Действующий победитель Лиги чемпионов французский "Пари Сен-Жермен" уступил бразильскому "Ботафого" со счетом 0:1 в матче второго тура группового этапа клубного чемпионата мира по футболу.

Действующий победитель Лиги чемпионов французский "Пари Сен-Жермен" уступил бразильскому "Ботафого" со счетом 0:1 в матче второго тура группового этапа клубного чемпионата мира по футболу.

Как сообщает Report , встреча прошла в Пасадене (штат Калифорния, США).

Единственный гол на 36-й минуте забил бразильский нападающий Игор Жезус.

В другом матче игрового дня испанский "Атлетико" одержал победу над американским "Сиэтлом" (3:1). Победный мяч на счету бельгийского полузащитника Акселя Витселя.

По итогам двух туров "Ботафого" возглавляет турнирную таблицу группы B с 6 очками. Для выхода в плей-офф бразильской команде достаточно не проиграть в заключительном матче групповой стадии. Следом располагаются ПСЖ, "Атлетико" (оба - по 3 очка) и "Сиэтл" (0).