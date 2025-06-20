Первый секретарь посольства Азербайджана в Перу встретилась с главой муниципалитета в Лиме

Первый секретарь офиса посольства Азербайджана в Мексике в перуанской столице Лиме Гюльтен Гафгазлы-Новрузова встретилась с главой муниципалитета района Пуэбло-Либре Моникой Телло Лопес.

Первый секретарь офиса посольства Азербайджана в Мексике в перуанской столице Лиме Гюльтен Гафгазлы-Новрузова встретилась с главой муниципалитета района Пуэбло-Либре Моникой Телло Лопес.

Как передает Report , об этом перуанская чиновница сообщила в соцсети Х.

"<...> Провела важную встречу с Гюльтен Гафгазлы-Новрузовой. Эта встреча еще раз подтверждает важность укрепления связей между странами и новых идей", – отметила она.

Напомним, что ранее Конгресс Перу принял заявление, в котором поздравило азербайджанцев мира по случаю 107-й годовщины создания Азербайджанской Демократической Республики.