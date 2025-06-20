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Первый секретарь посольства Азербайджана в Перу встретилась с главой муниципалитета в Лиме

Первый секретарь посольства Азербайджана в Перу встретилась с главой муниципалитета в Лиме Первый секретарь офиса посольства Азербайджана в Мексике в перуанской столице Лиме Гюльтен Гафгазлы-Новрузова встретилась с главой муниципалитета района Пуэбло-Либре Моникой Телло Лопес.
Внешняя политика
20 июня 2025 г. 07:54
Первый секретарь посольства Азербайджана в Перу встретилась с главой муниципалитета в Лиме

Первый секретарь офиса посольства Азербайджана в Мексике в перуанской столице Лиме Гюльтен Гафгазлы-Новрузова встретилась с главой муниципалитета района Пуэбло-Либре Моникой Телло Лопес.

Как передает Report, об этом перуанская чиновница сообщила в соцсети Х.

"<...> Провела важную встречу с Гюльтен Гафгазлы-Новрузовой. Эта встреча еще раз подтверждает важность укрепления связей между странами и новых идей", – отметила она.

Напомним, что ранее Конгресс Перу принял заявление, в котором поздравило азербайджанцев мира по случаю 107-й годовщины создания Азербайджанской Демократической Республики.

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Версия на английском языке ФотоFirst secretary of Azerbaijani embassy in Peru meets head of municipality in Lima
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan səfirliyinin birinci katibi perulu merlə görüşüb

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