Тайвань скоро получит 10 истребителей F-16 из США

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin направит в ближайшие месяцы 10 многоцелевых истребителей F-16C/D Block 70/72 на Тайвань.

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin направит в ближайшие месяцы 10 многоцелевых истребителей F-16C/D Block 70/72 на Тайвань.

Как передает Report , об этом сообщает газета Taipei Times со ссылкой на неназванного представителя оборонного ведомства острова.

По его данным, это будет первая партия из 66 машин, ранее заказанных Тайбэем. Истребители прилетят своим ходом из США через Гавайи и Гуам, дозаправляясь в воздухе. Самолеты присоединятся к базирующемуся в Тайдуне 7-му тактическому истребительному авиакрылу, которое станет "самым мощным подразделением в тайваньских ВВС", сказал источник.

Эти новые истребители были приобретены у США в рамках пакета поставок острову оружия, одобренного Вашингтоном в 2019 году во время первого срока американского президента Дональда Трампа.

Ожидалось, что Тайвань получит первую партию самолетов в 2023 году, однако по ряду причин передача истребителей не состоялась в ожидаемые сроки. Тайбэй не раз высказывал озабоченность задержкой поставок американской авиатехники.