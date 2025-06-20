Тайвань скоро получит 10 истребителей F-16 из США

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin направит в ближайшие месяцы 10 многоцелевых истребителей F-16C/D Block 70/72 на Тайвань.
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По его данным, это будет первая партия из 66 машин, ранее заказанных Тайбэем. Истребители прилетят своим ходом из США через Гавайи и Гуам, дозаправляясь в воздухе. Самолеты присоединятся к базирующемуся в Тайдуне 7-му тактическому истребительному авиакрылу, которое станет "самым мощным подразделением в тайваньских ВВС", сказал источник.
Эти новые истребители были приобретены у США в рамках пакета поставок острову оружия, одобренного Вашингтоном в 2019 году во время первого срока американского президента Дональда Трампа.
Ожидалось, что Тайвань получит первую партию самолетов в 2023 году, однако по ряду причин передача истребителей не состоялась в ожидаемые сроки. Тайбэй не раз высказывал озабоченность задержкой поставок американской авиатехники.