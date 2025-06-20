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Австралия закрыла посольство в Тегеране, консульские услуги будут предоставляться в Азербайджане

Австралия закрыла посольство в Тегеране, консульские услуги будут предоставляться в Азербайджане Правительство Австралии объявило о решении эвакуировать всех австралийских официальных лиц и членов их семей из Ирана и на неопределенное время приостановить деятельность посольства в Тегеране из-за ухудшения ситуации с безопасностью.
В регионе
20 июня 2025 г. 07:17
Австралия закрыла посольство в Тегеране, консульские услуги будут предоставляться в Азербайджане

Правительство Австралии объявило о решении эвакуировать всех австралийских официальных лиц и членов их семей из Ирана и на неопределенное время приостановить деятельность посольства в Тегеране из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Австралийского Союза Пенни Вонг.

"Правительство Австралии дало указание всем официальным лицам и их семьям покинуть Иран и приостановило деятельность посольства в Тегеране на основании оценки ухудшающейся ситуации с безопасностью в стране", – заявила глава МИД.

По ее словам, посол Австралии в Иране останется в регионе для поддержки усилий правительства по реагированию на кризисы.

"Министерство иностранных дел и торговли направляет консульских сотрудников в Азербайджан, в том числе на его пограничный пункт, для оказания поддержки австралийцам, покидающим Иран. Мы настоятельно рекомендуем австралийцам, которые могут безопасно покинуть Иран, сделать это сейчас. Тем, кто не может или не хочет уезжать, мы советуем оставаться на месте и соблюдать меры предосторожности", – подчеркнула министр.

Она также отметила, что из-за текущей ситуации и закрытого воздушного пространства возможности консульской поддержки в Иране крайне ограничены.

"Мы продолжаем нашу работу через круглосуточный Центр консульской экстренной помощи, и поддерживаем связь с австралийскими гражданами через портал кризисной ситуации", – добавила Вонг.

Отмечается, что другие страны, включая Новую Зеландию и Швейцарию, также приняли аналогичные меры и приостановили деятельность своих посольств в Тегеране.

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Версия на азербайджанском языке Avstraliya Tehrandakı səfirliyinin fəaliyyətini dayandırır və konsulluq xidmətini Azərbaycana göndərir

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