WSJ: Высокие издержки могут не дать Израилю вести затяжной конфликт с Ираном

Конфликт с Ираном обходится Израилю в сотни миллионов долларов в день, что может существенно ограничить способность еврейского государства к ведению длительных боевых действий.

Конфликт с Ираном обходится Израилю в сотни миллионов долларов в день, что может существенно ограничить способность еврейского государства к ведению длительных боевых действий.

Как передает Report , об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее информации, до $200 млн в день уходит на противовоздушную оборону Израиля. Боеприпасы и самолеты, используемые как для нанесения ударов, так и для отражения ракет, также существенно увеличивают стоимость ведения боевых действий.

Растущие расходы, как указывает WSJ, могут подтолкнуть Израиль к завершению конфликта, поскольку одно только восстановление поврежденных зданий может обойтись как минимум в $400 млн.