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Блинкен поручил удалить из зала брифинга несогласных с его заявлениями двух журналистов

Блинкен поручил удалить из зала брифинга несогласных с его заявлениями двух журналистов Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе брифинга в Государственном департаменте по случаю завершения срока полномочий поручил удалить из зала двух журналистов, которые выразили несогласие с заявлениями политика относительно ситуации в Газе.
Другие страны
16 января 2025 г. 22:48
Блинкен поручил удалить из зала брифинга несогласных с его заявлениями двух журналистов

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе брифинга в Государственном департаменте по случаю завершения срока полномочий поручил удалить из зала двух журналистов, которые выразили несогласие с заявлениями политика относительно ситуации в Газе.

Как сообщает американское бюро Report, местный журналист Макс Блюменталь прервал выступление Блинкена, заявив, что в Газе "300 журналистов "стали жертвами ваших бомб. У вас было соглашение в мае, мы все это знали. Тони, ты не остановил удары. Почему ты позволил убить моих друзей?".

М.Блюменталь был принудительно выведен из зала полицией. Продолжая свое выступление, Блинкен столкнулся с протестом еще одного журналиста по той же теме. Полицейские также выдворили журналиста Сэма Хусейни по указанию госсекретаря.

Когда журналиста выводили из зала, он обратился к Энтони Блинкену: "Я спокойно сидел здесь, а теперь меня держат два-три человека, но ты говоришь о свободе прессы".

Заместитель пресс-секретаря Генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил на пресс-конференции, что произошедшее неприемлемо, и все должны уважать неприкосновенность журналистов и свободу слова.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоBlinken brifinqdə ona etiraz edən iki jurnalisti zorla zaldan çıxartdırıb

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