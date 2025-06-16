ООН запускает глобальную кампанию по запрету противопехотных мин

ООН запускает глобальную кампанию по запрету противопехотных мин.

ООН запускает глобальную кампанию по запрету противопехотных мин.

Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Он отметил, что некоторые государства должны отказаться от намерений выйти из Конвенции о запрете противопехотных мин (Оттавская конвенция).

Генсек выразил серьёзную обеспокоенность планами ряда стран по выходу из Конвенции о запрете противопехотных мин.

По словам А. Гутерреша, в условиях расширения конфликтов и возрастания угрозы для гражданского населения недопустимо ослабление международных механизмов, направленных на защиту человеческой жизни:

"Такие шаги ослабляют защиту гражданских лиц и подрывают правовую основу, которая за 20 лет спасла тысячи жизней", — подчеркнул Генсек.

Он призвал все государства оставаться приверженными гуманитарным договорам о разоружении, прекратить планы выхода из конвенции и призвал 32 страны, которые до сих пор не присоединились к документу, сделать это незамедлительно.

Генеральный секретарь добавил, что ООН в течение следующих шести месяцев начнёт глобальную кампанию против мин. Цель кампании — усилить общественную поддержку, устранить минную угрозу и побудить государства взять на себя конкретные обязательства в этой области.

Напомним, Конвенция о запрете противопехотных мин была принята в 1997 году и вступила в силу в 1999 году. Основной целью документа является запрет на производство, использование, хранение и распространение противопехотных мин, а также уничтожение уже существующих мин. На сегодняшний день к конвенции присоединились более 160 государств. Однако более 30 стран до сих пор не стали её участниками, а некоторые государства заявляют о намерении выйти из соглашения.