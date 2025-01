Blinken brifinqdə ona etiraz edən iki jurnalisti zorla zaldan çıxartdırıb

ABŞ Dövlət katibi Antoni Blinken Dövlət Departamentində səlahiyyət müddətinin başa çatması ilə bağlə keçirdiyi sonuncu mətbuat konfransında Qəzza ilə bağlı danışarkən bəzi jurnalistlər tərəfindən etirazla qarşılanıb.

"Report"un ABŞ bürosu xəbər verir ki, amerikalı jurnalist Maks Blumental Blinkenin çıxışını kəsərək, "Qəzzada 300 jurnalist sənin bombalarınla ​​hədəfə alındı. May ayında razılaşmanız var idi, bunu hamımız bilirdik. Toni, sən bombalara mane olmadın. Niyə dostlarımın öldürülməsinə icazə verdin?", - deyə etiraz edib.

M.Blumental polislər tərəfindən zaldan zorla çıxarılıb.

Çıxışına davam edən Blinken daha sonra eyni mövzuda başqa bir jurnalistin etirazı ilə üzləşib. Amerikalı jurnalist Sem Hüseyni etirazından sonra üç polis əməkdaşı tərəfindən zaldan qovulub.

Jurnalist canlı yayım zamanı zaldan qovularkən aşağıdakı ifadələri səsləndirib:

"Çək əllərini məndən, mən burada sakit oturmuşdum, amma indi məni iki-üç nəfər saxlayıb. Sən isə mətbuat azadlığından danışırsan".

BMT Baş katibinin sözçüsünün müavini Farhan Haq mətbuat konfransında bildirib ki, baş verənlər qəbulolunmazdır, hər kəs jurnalistlərin toxunulmazlığına və söz azadlığına hörmət etməlidir.