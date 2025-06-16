МИД Израиля: Удары по Ирану способствуют безопасности Европы

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил в телефонном разговоре с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас, что израильские удары по Ирану "способствуют безопасности Европы", и анонсировал их продолжение.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил в телефонном разговоре с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас, что израильские удары по Ирану "способствуют безопасности Европы", и анонсировал их продолжение.

Как передает Report, об этом написал министр иностранных дел еврейского государства Гидеон Саар в соцсети Х.

"Проинформировал верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас об операции Армии обороны Израиля в Иране и жертвах среди гражданского населения в Израиле. Я подчеркнул, что действия Израиля в отношении ядерной программы Ирана и его баллистических ракет и беспилотников напрямую способствуют безопасности Европы", - говорится в публикации.

"Я особо отметил, что мы не закончили работу и будем заниматься ее завершением", - добавил он.

Министр также подчеркнул, что обратил внимание собеседницы "на разницу между военными целями, которые атакует Израиль, и преднамеренными и незаконными ударами Ирана по мирному населению" еврейского государства.